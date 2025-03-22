黎智英就6.4非法集結案判囚上訴　排期7月開庭處理料需時1日

壹傳媒黎智英2020年6月4日不理會執法部門反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會會場外現身，因此被檢控。2021年他在區院受審後，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，法官胡雅文判他入獄13個月。黎智英不服判決，向上訴庭就定罪及刑期提出上訴。司法機構網頁顯示，上訴庭將於今年7月18日早上，開庭處理黎智英不服定罪及刑罰逾期上訴許可申請，預期需時一日。

黎智英在本案中，被控於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。原審法官裁決時指，眾所周知黎智英是與支聯會志同道合的公眾人物，當日他現身維園，明顯是支持支聯會，為煽惑公眾參與已被警方反對的集會出力，毋須多費言詞亦已能達到目的。而且黎在集會前曾受訪，表示會參加集會，裁定他罪成，判他入獄13個月。

77歲黎智英官司纏身，其中他連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》受審。涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。黎智英在2014年11月20日開始作供，至今年3月結束。連同主問及覆問，黎智英共作供52日。本案將排期8月14日進行口頭結案陳詞，預計需時8日。

案件編號：CACC 1/2022