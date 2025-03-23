去年192宗食物中毒個案　諾如病毒佔近半　食安中心：生吃生蠔風險高

食物安全中心去年接獲192宗由衞生署轉介的食物中毒個案，涉及739人。受影響者較前年的838人略減，去年中毒個案的病原體最多涉諾如病毒，佔去年個案的46.9%，中心指，三分之二諾如病毒引發的食物中毒爆發個案又與市民生吃生蠔有關，其他則有食用未煮熟的海鮮及食用受污染的即食食物（如燒味、沙律及甜點等），呼籲食物業管理方必須落實「食物安全五要點」，加強員工培訓及避免食物交叉感染等。

食安中心近日公布3月號《食物安全焦點》，文中回顧了去年全年接獲的食物中毒個案，過去十年，本港與食物業處所有關的食物中毒個案宗數在每年117宗至256宗之間，而去年則錄得192宗，去年的個案中，首3位病原體依次為諾如病毒（46.9%）、沙門氏菌（34.4%）和副溶血性弧菌（28.1%）。天然毒素（如雪卡毒素、貝類毒素）和化學物質則佔食物中毒案的4.2%和0.5%。

中心指，最常見食物中毒成因分別是「食用生的食物」、「被用具污染」和「食物未經徹底煮熟」。至於佔半近個案的諾如病毒引發的中毒，則有三分之二由生吃生蠔造成。中心強調，除了生吃貝殼類海產會增加食物中毒風險外，交叉污染亦是諾如病毒爆發的一大原因。

去年食安中心還接獲4宗中毒個案與花甲有關，有15人受影響。中心指，接獲呈報便即時派員到處所調查，發現相關食肆只將花甲簡單烹煮，然後在室溫下放置幾個小時冷卻。食肆人員接獲訂單才將自製的醬汁（用辣椒、大蒜和酒製成）與花甲混合，有時翻熱或直接呈上予顧客。食安中心抽取花甲樣本進行化驗，發現帶有副溶血性弧菌。