再有陸配鼓吹武統言論　台廢止居留限期離境

在台大陸配偶劉姓女子近期以網名「亞亞在台灣」發布鼓吹大陸武統言論，被廢止在台依親居留許可。台灣內政部移民署上周五（21日）再指，網名「小微」、「恩綺」的陸配人士發布多部武統侵略台灣影片，經調查決定廢止二人的依親居留許可，且依法要求限期離境。

移民署指控「小微」早前發布多部網絡影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論。移民署積極調查並通知當事人陳述意見，會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止「小微」依親居留許可，且管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

「恩綺」則涉及發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權，及台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，決定廢止其長期居留許可，並限期離境，逾期則強制出境等處分。移民署指出，再次對於近期網絡謠傳未積極查處等不實言論嚴正駁斥，多數的新住民都認同台灣崇尚民主自由的核心價值並落地生根，呼籲社會有團結才能避免分化，共同守護台灣民主自由體制。