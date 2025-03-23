器官捐贈登記冊超40萬創新高　逾2600名患者等候器官移植

由香港移植學會聯同香港醫學專科學院，今日(23日)早上舉行器官受贈者感恩大會。衞生官員表示，本港目前有超過2,600名器官衰竭患者等待器官移植，現時器官捐贈中央登記名冊數字超過40萬，創歷史新高，呼籲市民繼續踴躍登記。有出席感恩大會的器官受贈者感恩有幸先後兩次換心，讓她恢復體力和新生。另亦有做了雙肺移植的受贈者飽受病魔煎熬，目前可以上班和照顧家庭。

當局指最新的器官捐贈中央登記名冊的登記人數有超過40萬，但他認為尚有很大進步空間，數據顯示，18歲以上的登記人士只有百分之六，希望未來的登記名冊數字有「跨越性」的上升。沒有器官捐贈就沒有器官移植，家人面臨最悲傷時刻依然將自己的損失，變成另外一份得着，是最偉大的表現，會令另一個家庭變得更完整。當局又表示，過去兩年有兩個奇迹的跨境器官捐贈個案，憶述當時醫護人員都覺得沒有可能時，奇迹就出現，他再次感謝內地衞健委等部門，以及捐贈者的父母捐出小朋友的心臟。

香港移植學會會長馮恩裕指出，過去兩年，共有54位遺體器官捐贈者，拯救了138名器官衰竭病人。活體器官捐贈者方面，則有56位，56名腎衰或肝衰竭患者受惠。馮恩裕表示，過去兩年，每年的遺體捐贈者不到30人，香港平均每百萬人口約有3.6位捐贈者，香港仍然是世界上最低的器官捐贈率的地方之一。