10歲童出海釣魚迷失　漂流一晝夜獲救

海南陵水黎族自治縣赤嶺村一名10歲男童上周五（21日）獨自划船出海釣魷魚，期間不小心打瞌睡，結果在夜間風浪下迷失歸家方向，在海上漂流一天一夜遠至三亞，幸獲釣魚船救起。此事被網民戲言是現實版本《少年Pi的奇幻漂流》。陵水縣警方周日（23日）表示，男童已由父母接回，平安返家。

施救釣魚船船長小楊憶述，上周六（22日）下午2時多帶客人出海釣魚時，遠遠看到一艘綠色小船在海中飄蕩及聽到求救聲，駕船駛至發現是一名小朋友，裸露皮膚被曬得通紅，小船上沒有食物和水。男童見到大人後，哇一聲就哭了，被救上釣魚船時顯得虛弱無力，要吃麵包、喝牛奶補充體力。

男童稱，前一天晚上9時在赤嶺村附近釣魚時被沖走，在海中漂流約16公里，途中看到三亞海上觀音像，也曾向過路船大喊求救未果。地圖搜索顯示，赤嶺村距男童獲救的三亞後海灣陸地距離超過30公里。小楊一行人其後掉頭返航送男童上岸並報警。

因男童被救上船時，魚竿還吊有一條實為假餌的小魚，不少網民笑稱「釣魚佬永不空手回家」。小楊周日前往男童家探望，並回應網民最關心問題指男童未被父母責罰，已經又開心地跑出去玩了。有三亞從事海釣船長介紹，純靠體力劃槳從赤嶺漂至三亞，除了要看天氣、風浪情況外，對槳板掌握也需有一定經驗，對只有10歲男童來說已經難得。