石硤尾邨情侶因錢爭執鬧分手 男子箍煲自殘受傷送院
2025年03月24日 10:13
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案發在石硤尾邨美禧樓樓上一單位。(馬竟峯攝)
今晨(24日)9時51分，石硤尾邨美禧樓樓上一單位內，一對同居約半年的情侶疑因金錢問題爭執，其中女方要求分手並執拾個人物品打算搬走，男方見狀情緒激動，擸起一把生果刀刺向自己腹部，企圖自殘「箍煲」，女子見狀慌忙制止，混亂中亦受輕傷。
警員及救護員接報到場，了解事件來龍去脈後，將案件列作「家庭糾紛」及「企圖自殺」，受傷男子清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，稍後將轉介由社工跟進個案，而女方則表示願意和解，稍後自行搬離上址。據了解，涉事兩人俱廿餘歲，男子報稱無業，女子則任職文員。
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生命熱線： 2382 0000
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