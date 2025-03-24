石硤尾邨情侶因錢爭執鬧分手　男子箍煲自殘受傷送院

今晨(24日)9時51分，石硤尾邨美禧樓樓上一單位內，一對同居約半年的情侶疑因金錢問題爭執，其中女方要求分手並執拾個人物品打算搬走，男方見狀情緒激動，擸起一把生果刀刺向自己腹部，企圖自殘「箍煲」，女子見狀慌忙制止，混亂中亦受輕傷。

警員及救護員接報到場，了解事件來龍去脈後，將案件列作「家庭糾紛」及「企圖自殺」，受傷男子清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，稍後將轉介由社工跟進個案，而女方則表示願意和解，稍後自行搬離上址。據了解，涉事兩人俱廿餘歲，男子報稱無業，女子則任職文員。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111