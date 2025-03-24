房委會稱修例鼓勵公屋「富戶」向上流　料釋放數百個公屋單位

房委會資助房屋小組委員會通過收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時按入息水平繳交1.5至2倍租金的「兩級制」改為「三級制」。受影響租戶將按入息，分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金；超限額5倍則須遷出。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今早(24日)在電台節目表示，新政策既提高額外租金，亦鼓勵「富戶」向上流。她指「富戶」收入較為穩定，屬公屋租戶中較有能力的一批。新政策理順執行規則，例如租戶以「白表」買一手居屋或私樓，令富戶可以簽好轉讓契約，正式收樓後才遷出，不用擔心買樓後需要另找地方租住。至於預計新措施可釋放多少公屋單位，黃碧如指未有目標數字，相信最起碼會有數百間。

身兼委員會委員的議員盧偉國形容新政策「有甜有辣」，額外租金水平調高為2.5至4.5倍租，相信「富戶」仍承擔得起。坊間指有租戶不想被收取4.5倍租金，向僱主提出要求減薪，盧認為做法不應該，隨着私樓供應穩定，「富戶」有較多選擇。自願遷出單位可保留綠表資格4年，明白置業可能需要時間考慮，認為是較人性化的措施。