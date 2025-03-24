殘廁密會以陰莖插中一女生私處　已婚男老師認「衰十一」待判刑

已婚宗教科中學男老師，跟年紀細他超過廿年的15歲中一女生拍拖，兩人在放學後相約在長沙灣一殘廁「密會」，其中一次被告把下體插入女生陰部，另一次則只在女生私處外摩擦。教師在事件未曝光前已辭職。他今（24日）在區院承認與年齡在16歲以下的女童非法性交及非禮罪。辯方求情稱，被告妻子已原諒被告。法官押後至今日下午判刑。

現年41歲男被告以「L.W.S.」作代號，現時任中學代課老師。已婚，育有一名現年5歲的兒子。辯方說，被告對事件感羞愧，知道自己有違道德，違反誠信。他在事件揭發前已辭職，是想遠離事主。現時妻子已原諒他。同樣案情指，被告自2009年開始，在一間中學任職宗教老師。女事主X自2022年入讀同一中學。中一時，她透過其他同學初次認識被告。至中二，被告成為她的宗教科老師。二人關係變得親密。2022年底，兩人成為情侶，至2023年底分⼿。2023年11月底，被告以個人理由辭職 。

案情透露，X的父親在女兒電話，發現她與被告在Instagram上有關於性行為的對話。父親往女兒學校了解，同日報案。事件揭發。據X在錄影會面中指，2023年6⽉某日放學後，被告要她帶他到暢通易達洗⼿間。她遂帶被告到長沙灣蘇屋邨住所附近商場的暢通易達洗⼿間。二人在該洗手間內面對面站立，被告將陰莖插入她的私處，性交約5⾄10分鐘。X感覺 「無咩特別 」，又指與被告性交 ，純粹是配合對方。另外，2023年7月某日放學後，兩人再到同一暢通易達洗手間，被告用下體摩擦X私處外側及附近位置，歷時同樣5至10分鐘，但沒有插入。被告在兩次事件中均有用安全套。

案件編號：DCCC 934/2024