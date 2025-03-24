觀塘中學與南韓大學簽免試升學　韓語考試達二級即保送

觀塘區直資中學慕光英文書院早前與南國慶熙大學締結「校長推薦免試升學計劃」，慕光今日(24日)再宣布，近日亦先後再與淑明女子大學及又松大學簽署「校長推薦免試入學計劃」協議，為慕光學生提供豁免入學筆試及免除香港中學文憑試(DSE)成績的升學機會，另設獎學金資助，而且名額不限。慕光學生只需年滿18歲，並在韓語能力考試(TOPIK)中分別取得三級及二級成績，便可獲保送直升淑明女子大學及又松大學。

根據慕光與淑明女子大學最新簽定的協議，學生年齡只要達18歲，並在TOPIK中取得三級或以上成績，以及在校內韓語課程出席率達八成，便可獲豁免DSE或入學試，保送入讀淑明女子大學。

至於又松大學的協議中，學生只需年齡達18歲，在TOPIK中取得二級成績，加上校內成績和校長推薦，即可直接申請入讀又松大學，毋須考慮DSE成績。另外又松大學亦會為首次入讀的慕光學生提供獎學金，相等於減免入學第一期學費的30%，以減輕學生海外升學的經濟負擔。

而隨着考評局宣布今年(DSE)新增韓語科目，慕光英文書院亦承接校內初中韓語課程，於去年起開設高中韓語課程。慕光英文書院校長張永豐表示，選修高中韓語課程的學生，大多對南韓文化興趣濃厚，且有意向赴南韓升讀大學，校方更計劃於今年八月帶領高中學生前往南韓慶熙國際教育學院，開展為期三星期的韓語進修課程。通過沉浸式教學模式，期望學生將在真實環境中提升語言能力，有望順利取得升學所需的成績。張永豐認為，計劃為學生提供了新的學習機會，拓展升學選擇並開拓國際視野。