精英運動員資助下月增8.3%　桌球網球獲保留A級精英項目兩年

港隊去年在巴黎奧運創佳績，卻爆出有全職運動員每月僅獲7,000多元資助。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(24日)在政府體育委員會會議後表示，體院精英運動員直接資助額由4月起上調8.3%，最低的「成年隊」運動員資助額亦由每月7,130港元升至1萬港元。殘疾運動員亦會引入「成年隊」制度。另一方面，桌球及網球將獲保留為體院A級精英項目兩年；殘疾人保齡球亦維持B級，而高爾夫球升至A級；獨木舟及殘疾人游泳會升至B級。

羅淑佩表示，運動員資助對上一次調整是在2020年，委員會已經考慮消費物價升幅、薪酬趨勢及招募運動員，以及參考其他培圳計劃。她又認為港隊在奧運創佳績，反映運動員能力進步及體育政策有效。

羅又指現有機制下，桌球要在過往4屆及未來兩屆至少3次成為奧運或亞運項目，但由於決定權在於奧委會等；新修訂則改為1997年以來最少3次成為奧運或亞運比賽項目，令桌球能繼續成為A級；網球則由於沒有世錦賽，在現行機制下比其他運動少機會達標，因此當局引入其他賽事的成績作標準，相信新機制能更彈性及推動運動員努力，又指未來會再因應運動項目新賽事的重要性再修改。

體院現時共有20項「A級」精英運動項目，包括羽毛球、單車、劍擊、游泳、乒乓球等。該些項目可獲體院的支援。