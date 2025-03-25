未成年彞族女孩為江西漢代孕　廣州衞健委及警方調查

內地知名打拐志願者上官正義周一（24日）披露，一名年僅17歲的彞族女孩，在廣東省廣州市一間代孕機構安排下，為一名50歲的江西男子代孕，並於今年2月產下一對雙胞胎。廣州市衞生健康委員會及公安部門表示，將調查案件並嚴厲打擊非法代孕行為。

上官正義表示，涉事代孕機構對外宣傳公司為廣州愛嬰寶醫療諮詢服務有限公司，與客戶簽訂合約公司為廣州君蘭醫療設備有限公司，代孕總價格為73萬元（人民幣，下同，約78萬港元），由於是指定雙胎，江西男子最終支付費用高達90多萬元（約96.3萬港元）。該代孕公司業務員透露，卵妹價格根據學曆而定，本科學曆的價格10萬元（約10.7萬港元），研究生學曆的價格15萬元（約16萬港元），均在網上可查證真偽。上官正義指，彞族女性近年從事代孕的比例極高，且逐步向未成年群體發展，呼籲有關部門重視。

公開資料顯示，廣州君蘭醫療設備有限公司成立於2020年8月，法定代表人為李佰強，註冊資本200萬（約214萬港元），廣州愛嬰寶醫療諮詢服務有限公司成立於2018年5月，法定代表人為呂申，註冊資本500萬人民幣（約535萬港元），其中廣州君蘭醫療設備有限公司目前為稅收異常非正常戶，並於2024年7月因未依照規定期限公示年報，被廣州市增城區市場監督管理局列入經營異常名錄。