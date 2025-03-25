殘疾人士院舍輪候長達171個月　當局稱無法透過整合加大供應

香港面對高齡化，長者人口持續上升，津助宿位輪候需時。當局今日(25日)表示，在去年施政報告宣布進一步在2028至29年度或之前把殘疾人士日間康復、住宿照顧及暫顧服務的服務名額增至約39,900個，截至去年12月底，服務名額已增至約37,660個。有議員指有肢體殘疾嚴重智障人士院舍輪候時間長達171個月。

立法會支援殘疾人士事宜小組委員會今早召開會議，討論政府為不同類別的殘疾人士提供的住宿照顧服務。社福界議員狄志遠指，住院服務照顧供應及輪候情況，肢體殘疾智障人士的住宿服務，在2019至22年輪候47個月，但2022至23年度提升至78個月，而中度智障人士要等154個月、嚴重智障人士宿舍要等171個月，反映這些年求大過於供，雖然未來會有名額供應，但同樣會擔心有關供應與社會實質需求「差距好大」，殘疾人士無論是智障或是肢體殘疾，要等10年以上是否為恰當的照顧。狄志遠詢問當局，除了現時有宿位會增加外，有沒訂下中長期項目，了解當中有何困難，讓委員會提供有建設性的建議，令事件更有進展。

勞工及福利局副局長指，殘疾人士院舍的分類較老人院更細，老人院會有護養院等，殘疾人士院舍分類至少有11類，不同殘疾類別放在一起，「無辦法透過整合提供大量供應，因為佢哋差別好大」，亦難向大灣區內地城市尋求幫忙，因為醫療使費很龐大，所以不應該將龐大醫療使費轉接其他地區負擔，故當局需要花心神處理。

當局亦稱對於高齡化問題，以往嚴重智障人士平均壽命約30至40歲，但目前在殘疾人士院舍內居住的嚴重智障人士，年齡可達60至70歲，反映有更好醫療提供給他們，令他們在香港更加長壽，「喺好事」，但整體都會政府在預算及評估有變化，至少輪轉時間「長咗好多」。

此外，政府2023年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」。當局指截至去年12月，社署已完成4輪申請，所批出的配額中有749個涉及殘疾人士院舍。而青年護理服務啟航計劃方面，當局截至去年12月底，其中486名學員已畢業。根據部分學員在畢業時提供的資料，283名畢業生繼續受聘於社福服務單位。