傳華黃岩島包圍菲公務船　雙方緊張對峙

巴加凱號駛至黃岩島以東一帶。

菲媒周一（24日）報道，菲律賓3艘海警船及巡邏船當天在南海黃岩島一帶，被9艘中國海警船和海上民兵船包圍，雙方緊張對峙。中國、菲律賓政府暫無回應。

報道指，菲律賓海岸防衞隊海警船巴加凱號（BRP Bagacay）、帕格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya），及一艘菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）巡邏船，周一前往黃岩島以東25至30海里處執行例行海上巡邏任務。兩艘中國海警船期間攔截，令行動迅速升級為緊張對峙。隨後不久，第3艘中國海警船與6艘海上民兵船佔據攔截位置，有效包圍菲律賓船隊，進一步加劇該地區緊張局勢。

此外，美防長海格塞斯將於本月底訪問菲律賓，期間與菲總統和防長會晤。菲律賓駐美大使羅穆亞爾德斯表示，海格塞斯此行表明菲美同盟關係十分穩固，菲方希望藉此提升菲軍事裝備現代化水平，為印太地區一旦發生衝突做準備。中國外交部發言人郭嘉昆周二（25日）回應指，菲律賓同其他國家開展的任何防務安全合作，都不應針對第三方或損害第三方利益，更不能威脅地區和平，加劇地區緊張。他奉勸菲方有關人士，不要充當他國代言人，不要再繼續搞基於個人政治目的的表演。