調查揭半數受訪青年曾吸食太空油　區議員指情況失控如針拮到肉

去年吸食太空油毒品的呈報個案，七成半是21歲以下的年輕人，北區、元朗及屯門區的個案相對較多。元朗區議會今日(25日)討論相關問題，有團體在2月在天水圍訪問80位年青人，當中一半是學生，他們吸食的地點除了在家中，亦有在公眾場所，而他們均指吸食太空油可以紓緩壓力，釋放情緒，有7成年輕人覺得不會上癮。

基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊早前進行有關的調查，隊長文靜怡指早在2023年在地區已察覺情況，有青年人公然在公園吸食，當時未知太空油是毒品，但見青年人吸食電子煙後的反應好大，而低齢化的現象更令人擔心，有人更只得13歲。

區議員施駿興關注吸食太空油噴出來的二手煙會對旁人的健康構成不利影響，畢竟煙民的二手煙已證實有害，可是目前未見有關數據。他指許多人的認知當中，俗稱「太空油」毒品的主要成分「依托咪酯」，其實現時的太空油已把一些傳統的毒品液態化後，經加熱變成另一種毒品，但警方的試紙仍是針對「依托咪酯」而非他毒品，盼當局交代如何追落後，以解決現時太空油衍生出來的其他問題。

另一區議員姚國威指區議會在大半年前已開始討論太空油，直到最近出現天逸邨發生青年集體戶外性愛事件，接着有女生在輕鐵吸太空油，情況是失控的，形容是「針拮到肉」，雖然有橫額宣傳強調太空油是毒品，注關政府門有何措施遏止情況，如執法部門的情報收集，如那裏有太空油出售等。區議員林慧明指太空油易取得、易上癮、危險性好高，歪風在學校傳得好快，須加強宣傳教育方面的工夫，關注教育局會否考慮增撥更多資源，幫助學校解決問題。

執法部門回應指太空油已經列為毒品，最高刑罸是終身監禁和罰款500萬港元，跟其他傳統毒品沒有分別，又指針對毒品問題，預防勝過執法，同意要加強情報收集，歡迎區議員提供訊息，只要有一些影像片段，執法部間便可展開追查。

至於執法部門使用的試紙，的確只針對「依托咪酯」，由於「依托咪酯」和普通煙油很難分辨需動用試紙，其他傳統毒品警方已掌握其形態故無此需要。其實試紙只是初步辨別，最終要拿去政府化化驗院所確認。至於呼出來二手太空油，執法部門表示，肯定對旁人有危害，但危害程度則視乎濃度、距離和吸必時間有多長。

執法部門已製作5分鐘的宣傳影片並交予區內所有中學，又設計相關單張，現正修改初稿冀有震撼性的效果，該人知道太空油的危害，亦將於4月3日舉辦一個大型講座，邀請給區內200名校長、老師和家長出席，講解太空油的情況，順帶會談談預防學生自尋短見。