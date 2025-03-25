公院急症室收費加至$400　危殆危急病人可豁免

政府今日（25日）公布公營醫療收費改革。公院急症室收費將由180港元，增加至400港元，第一類危殆及二類危急病人將豁免收費；非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階及高端項目由不收費，改為收50至500港元不等，基礎服務維持免費；專科門診及家庭醫學門診標準藥費每項藥物分別加價至20港元及5港元，每次最多4周；放寬醫療費用減免申請資格及期限，預計受惠人數由30萬增至約140萬；每人每年公營醫療費用設1萬港元收費上限，適用於除自費藥械外所有項目，預計7萬人受惠。有關改革安排將分階段於5年內達成，今次公布的首階段將於2026年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

衞生官員表示，人口老化、醫療科技進步，導致醫療成本上升，而政府對公營醫療提供高達97.6%的補貼，故有需要檢討公營醫療系統，包括醫療服務、藥械，以及收費等。公營醫療系統有資源錯配、「小病大醫」的問題，亦有部分高成本醫療資源被浪費，加上「求過於供」，對醫療系統造成壓力。

他指出，是次收費改革有5大原則，政府對醫療的承擔不減，改革所得將全數投放公營醫療；擴展提升共付機制，並扭轉現時輕症平重症貴、小病高資助，大病要自費的結構失衡、資源錯配現象。同時，當局強調新收費是「有加有減」，會加強對貧、急、重、危病人保障，同時減少浪費。而政府亦會維持9成整體公營醫療資助率。最後，考慮市民承擔能力，今次公布第一階段調整將於2026年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

醫院管理局行政總裁高拔陞認為，當局有需要改革資助架構，扭轉「輕症平重症貴」，「小病大醫」等情況，亦會引導市民使用更多基層醫療服務。減少浪費方面，政府維持高資助水平，並同時由市民負擔合理的共付額。當局會取消日間醫療程序的入院收費，加強日間醫療應用而病理檢驗，基礎項目如驗血紅素等常用的檢驗會維持免費，高端項目涉及基因排序等就會收250港元。

同時，政府會改善醫療費用減免機制，放寬至家庭入息中位數的100%，即約申請公屋的標準，而減限的期限亦由12個月延長至18個月。另外，亦會設每人每年1萬元上限。他指出，以往大部分都是重病病人才會達至此數字，預計約7萬人受惠。

衞生官員指，安全網並非要經常用，但的確是每個人都需要。收費改革希望加強保障，貧、急、重、危病人，希望可以擴大安全網，並善用急症室資源，提高急症治療效果，並加強對危疾藥械資助，讓更多危疾病人受惠，亦不致因「大病致貧」。官員又指，用舊收費與新收費進行加幅比對是不合適的，形容今次是「收費改革」，因為以往收費模式難以持續，亦存在弱點，令部分資源難投放在有需要的服務上。