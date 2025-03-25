工會稱不少屋邨「零西醫」　冀社區有替代醫療服務　

政府公布公營醫療服務收費改革方案，急症室收費將由現時的180港元增至400港元，第一類危殆及第二類危急病人可獲豁免。有工會今日(25日)表示，高度關注醫療改革，認為改革必須確保市民在醫療的質或量方面不能有所減少，是次醫療改革提高一些收費，當中有10%費用由市民負擔，屬用者自付，而收回的費用將用於有需要的人士，認為做法是適當，不過要視乎當局如何落實精準幫助弱勢社群，當局提高急症室收費，應提供更好的選擇予市民，尤其在社區及屋邨要有替代醫療服務，否則提高急症室收費令市民有負擔，若市民找不到好的醫療服務，「佢始終留喺急症室」。

工會又指醫療改革文件提到一人家庭為例，受惠人數甚多，但同樣擔心導致不少市民使用私營服務，但有不少屋邨仍「零西醫」，若市民使用西醫服務，該區是否有足夠服務提供，工會會透過質詢繼續處理。

對於當局增設住院門診收費上限，即每名病人付費均會「封頂」，每年最多付約1萬港元診金連藥費。工會指做法可特別幫助中產市民，若他們遇到昂貴醫療費用，往往醫病醫到破產，可以幫到重症病人。

工會指市民濫用急症室情況不多，在急症室至少排隊2至3小時，若家中有小朋友或長者突然不舒服，他們為求安心都會去急症室，故一般市民未必有醫療常識，社會不應該將焦點放在濫用急症室。另外現時夜診和通宵診所是嚴重不足，例如屯門區的通宵診所僅一間，網上夜診資料錯誤，訊息不流通，有機會令市民摸門釘，故建議醫健通結合一鍵附近求診功能，令市民可知道當區還有甚麼診所仍提供服務。