教育局副局長隨團體驗公民科考察　稱已成立專責小組改善安排

內地考察團頻出事，教育局副局長施俊輝近日與寧波第二中學的師生一同參與了公民科「珠海創新科技內地考察」，並今日(25日)在「局中人語」網誌撰文，提及當局近日成立了專責小組，進一步完善內地考察的各項安排，他表示每次考察既是一趟增進知識的旅程，也是學生個人成長的寶貴機會，希望內地考察在未來能惠及更多學生。

施俊輝又指內地考察給予學生的不僅是參訪交流的活動，更是集考察前的討論研習、考察期間的探索體驗，以至考察後的反思成長於一體的完整學習歷程。他指出，實地親身體驗是考察活動的核心，他與寧波第二中學的師生出席該校一場以人工智能為主題的講座，了解人工智能的技術發展及應用範疇，行程亦包括參觀珠海太空中心、探訪內地企業及考察鄉鎮發展，學生在珠海太空中心近距離觀察航天領域的尖端科技，參訪內地企業亦可了解內地經濟發展的動力和創新模式，有助學生從不同角度認識國家的發展和成就。

而在學生回港後，學校會組織考察後的學習活動，指導學生整理考察所得，並將當中的見聞體驗與公民科的課堂學習內容結合起來，通過討論、反思和進行專題研習等活動，加深學生理解，例如探討人工智能如何影響未來生活等等。