錦田河山貝河兩岸紅樹林茂密憂礙排洪　渠務署物色新工具修剪

紅樹林對濕地及環境保育有重要作用，但過量生長或會產生負面效果。區議員湛家雄今日(25日)在元朗區議會中指出，錦田河及山貝河下游近南生圍排洪渠兩岸，以及天水圍明渠下游的紅樹林及樹木，在過去10多年生長成為茂密的樹林 ，影響排洪效果及景觀。雖然渠務署以 2008 年紅樹林覆蓋範圍為基線，定期修剪山貝河的紅樹林，並且每5年檢討修剪範圍，至今應該已經檢討過 3次，可是紅樹林及樹木仍然生長得異常茂密。

湛家雄續稱，一般紅樹林只較成年略人高啲，可是當中竟有些雜樹長10多米高，相信已超過十年沒有修剪。儘管附近地方暫時未曾發生水浸，但大雨及颱風時，排洪渠水位都漲到接近河岸位置。

渠務署代表回應指河道的排洪能力，設計之時已考慮周邊的生態環境或淤泥積聚等因素，然而近幾年紅樹林的生長得比較快，此外，亦有一些外來的植物在潮澗帶持續生長。署方留意到情況，也有安排修剪，可是植物生長速度實在太快，實際上人手在紅樹林做拔苗或修剪工作有其困難，因植物愈生愈多，泥沼的風險也很高。

署方現正探討，物色承辦商並採用一些新工具，例如引入一些機械或者一些小船等各種器具，在河道中央較嚴重的位置先行修剪，繼而逐步嘗試定期安排的修剪。至於近兩個月的清理淤泥和和雜草工作，都已經進行得七七八八，以便在雨季來臨時可加強排洪能力，確保河道暢通。

該署指清理紅樹林面對不少挑戰，首先就是紅樹林的泥灘土壤很鬆軟，很不穩定，人走進去有可能會深陷其中，加上紅樹林的區域主要在潮汐漲退的地方，工作時需考慮潮漲的風險，因此工作時間不能太長，況且泥灘上難以使用重型或大型工具，因此會打算使用一些新的科技以協助日常的工作，有可能在今年第二季，可在泥灘或潮水位置操作的兩棲機器，幫助清除不同的雜樹。

至於日常的渠道工作，署方每天會巡查河道，如發現垃圾或其他衞生問題，就會安排承辦商清理，如果收到市民投訴就會看情況，或優先處理有關問題。元朗區的幾條溪河，都是主要的排洪河道，為了保障排洪能力，署方盡量在罕季清理淤泥，如果有需要會增加清理的次數。