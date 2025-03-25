網傳兩段聖保羅書院班房打鬥片　教育局證其一上月發生

一名學生揮拳打向另一男生的腹部及頭部。

近日網上流傳兩條聲稱為聖保羅書院發生的打鬥片段，一個名為「SPC Funny Moments」的Instagram帳戶上載了兩段影片，其中一段有兩名男生在白板前發生打鬥，片段開始時一名男生在地上爬起，再揮拳打向另一男生的腹部及頭部，而班上的其他學生反應不一，有學生勸交，大叫「喂喂喂唔好打」，亦有學生煽風點火，大叫「喂你唔係驚啊嘛？」，片段最後有另外兩名學生上前勸交，拉開兩方停止打鬥。而在兩方爭執其間，有疑為教師、並非身穿校服的人在走廊走過，但未有作出干涉。

教育局回覆查詢時指，已聯絡學校了解，據悉短片涉及校內上月發生的學生肢體衝突事件，學校已跟進有關個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援，並提醒學校加強訓輔工作。

教育局強調對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。

校方則向家長發通告，指其中一段片肇事於今年2月初，經調查後事件因朋輩誤會而起，訓導組已即時介入，並處分所有涉事學生，通知家長及紀錄在案。重申一向堅守對校園暴力「零容忍」的原則，每當學生行為不當，均按程序嚴肅處理。