旅發局聯乘Art Central 　藝術家即席創作探索「大城小區」地道文化

香港三月變身成為藝術殿堂！香港旅遊發展局 (旅發局) 「香港盛匯超級三月」推廣三月內多項焦點世界級盛事，其中與四大藝文盛事合作，加入本地大城小區生活元素，同時串連推廣城中其他藝文及體育活動，展現香港多元旅遊魅力。今年，旅發局與Art Central攜手合作，以「大城小區」為主題，邀請來自本地和內地的藝術家，以生活點滴為靈感，以深水埗、油麻地及中上環三個「大城小區」為主題，打造成「Studio Central」即席創作工作室。市民旅客可以近距離觀賞藝術家創作過程，體驗獨特的藝術氛圍。

中環海濱於周三至周日（26日至30日）迎來第10屆Art Central，展出來自亞洲及全球超過108間畫廊及超過500位藝術家的前衛藝術作品。焦點節目莫過於與旅發局合作的 Studio Central 即席工作室，模擬藝術家的工作室環境，透過融合藝術家的個人生活、家庭背景及工作日常，呈現藝術家與社區之間的連繫。

主要創作機械電子裝置的本地藝術家董永康經常穿梭於油麻地採購五金材料，見證了這區的重建及變遷。Studio Central工作室亦以一間充滿年代感的五金店舖形式呈現，展現油麻地街道的歷史與記憶。他提到，今次展出的作品是一件大型軌道式裝置，上面有一些會動的雕塑，作品可以自由拆除及裝嵌，透過靈活的設計反映香港店鋪因空間狹小而懂得善用空間的巧思。阿康提到，由於今次準備時間比較緊張，所以需要用較多的精神去計劃，而今次展覽屬於工作室形式，相信觀眾能看到更多幕後的情況。

另一位藝術家朱頌琪童年在中上環生活，故Studio Central工作室引入樓梯、斜路等荷李活道特色元素，呈現出獨特的空間感。她多次實地考察，發現原來每次都看到不同的細節，獲得新的體會，她形容「就好似將很多事情濃縮，如同舞台一樣」，所以特地找了一些以荷里活道為背景的電影，將影像印刷在卡紙上，製作出迷你荷里活道模型，充滿濃厚的中上環色彩。朱頌琪期望以當地居民的身份啟發觀眾，為他們提供不同的視角來了解這個地方。她認為，只要多了解一個地方，就會對它產生濃厚的興趣。「其實睇一個地方可以用不同觀點角度，亦可多了解歷史背景。」

內地藝術團隊菠蘿核來自廣州，今次是他們首次與旅發局合作，團隊會以獨特的視角和創作方式，展現香港與廣州在建築、集體回憶等層面的緊密聯繫，又認為局方給予了大力支持，使他們夠順利地開展工作。菠蘿核提到，自小就受香港影視文化影響，來到香港時更有一種似曾相識的熟悉感，所以粵港兩地文化的多樣性和相似性亦成為了他們創作的靈感源泉。他們稱，今次工作室以懷舊唐樓作主題，作品則透過以啫喱筆細膩描繪香港夜景，捕捉廣州和香港相似的城市面貌，呈現出深水埗戰前唐樓與廣州的騎樓相似，展現出城市間的歷史脈絡和文化交融。

此外，董永康、朱頌琪和菠蘿核創作的另一全新藝術作品，早前起分別於油麻地、中上環及深水埗展出，將藝術融入社區，吸引市民和旅客感受全城的藝文氣氛。董永康電子雕塑《角》以牆上模仿鹿角、高樓大廈和通風管道形態，呼應了描繪森林與城市之間變化的動畫作品《狩獵》。朱頌琪則收集中上環區的印刷品，運用摺紙技藝製作入榫部件，組合成鳥巢雕塑《山城撘窩》。菠蘿核則以深水埗布行為靈感，以縫紉手法製作布藝作品《深水埗》。 這些作品不僅展現了藝術家的創意，更讓觀眾透過藝術深入認識社區的特色與故事。

三月藝文盛事連連，為了提升全城藝文氛圍，連結藝文盛事，旅發局同時與HKwalls 街頭藝術節及巴塞爾藝術展香港展會合作，持續注入有關社區生活文化元素，進一步將藝術融入社區。此外，旅發局與城巴推出開篷巴士路線「H1S藝遊香港」，主題巴士「藝遊號」行駛路線連接中環碼頭、大館、西九文化區、香港會議展覽中心等多個標誌性地標，更特別配備聲音導覽，提供主要藝文資訊。旅發局與城巴將在本月29日（星期六）舉辦「H1S藝遊香港免費乘搭日」，鼓勵市民旅客參與其中，感受香港的藝術活力。