禁餵野生動物半年發194告票　漁護署無意取消殺豬令

全港禁止餵飼包括野鴿在內的野生動物逾半年，漁護署披露截至上月，各部門已就非法餵飼共發出194張定額罰款通知書，其中有20張涉及餵飼野豬；96張涉及餵飼野鴿。署方又指，野豬在市區出沒的情況在重推「殺豬令」後控制得「幾好」，但暫時無意改變現行的做法，又說已委託野生動物管理專家協助制定新的野豬管理行動計劃，今年上半年完成檢討。

餵飼野生動物被指會改變動物的習性，引致生態失衡，亦會污染街道。禁餵野生動物新法例去年8月生效，加入禁餵野鴿條文及引入定額罰款 。漁護署表示，截至上月28日，各個執法部門就非法餵飼共發出194張定額罰款通知書，當中45張涉及餵飼猴子、20張野豬、33張野鳥、以及96張涉及餵飼野鴿，另透過傳票檢控1宗餵飼野鳥，被判罰款5,000港元。

漁護署署長黎堅明表示，雖然現時野豬出沒市區的情況大幅減少，尤其新的禁餵令實施後，但稱野豬在港並無天敵，繁殖得很快「一胎6隻」，強調保障市民安全最重要，因此暫時無意更改「殺豬」(捕捉及人道毀滅市區出沒的野豬)的做法。助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗補充，署方已試行新科技，例如在金山設人工智能閉路電視，監野豬視、猴子出沒，以及非法餵飼的情況，亦正研究其他野豬管理的方式，今年中會交代詳情。

至於縮短內地進口貓狗檢疫期的進展，薛漢宗提到由於涉及狂犬病化驗認證的問題，正商討具體技術細節，又指去年12月縮短澳門進口貓狗檢疫期至今，沒有貓狗被發現狂犬病。針對有意見要求加快修訂防止殘酷對待動物條例，擴大謹慎責任，寵主要照顧好寵物，即的衣食住行、杜蟲等，薛認為條例的修改幅度大，因此草擬法例不能過於倉卒，期望社會「耐心少少」。