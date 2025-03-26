侵華日軍香港偽造國民政府貨幣　史料揭偽鈔戰罪證

松野誠也捐贈一批有關侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。

日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也周二（25日）向廣東省檔案館，捐贈一批有關侵華日軍在香港偽造國民政府法定貨幣的日文檔案史料。這是侵華日軍在華南地區進行「偽鈔戰」的日文原始罪證在國內首次出現，證實二戰期間日軍利用偽鈔掠奪中國財富的事實。

相關檔案史料記錄日本陸軍省與侵華日軍「支那」派遣軍總參謀部，關於在香港大批量偽造國民政府法幣的計劃，詳細記錄偽造法幣的數量、地點、過程、分贓物流向、使用規定等訊息。華南師範大學歷史文化學院教授肖自力表示，有關史料具備重要的研究價值，侵華日軍對華「金融戰」嚴重危害當時中國的經濟和金融秩序，偽鈔大量投放造成通脹，也可大量套取戰略物資、外匯等，達到「以戰養戰」的野心。

松野誠也又捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊，對研究日軍侵華史具重要意義，他已多次捐贈二戰期間侵華日軍第731部隊有關檔案、侵華日軍細菌戰史料等罪證。他也在現場分享二戰期間日本對華「偽鈔戰」、華南地區日軍「毒氣戰」等「秘密戰」相關歷史和研究心得，表達以史為鑑的和平心願。