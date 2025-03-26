急症室加費「緊急」病人未能豁免　當局稱新安排較易操作減少爭拗

政府昨日(25日)公布公營醫療收費改革方案，收費全面加價，當中檢討逾年的急症室收費，落實由現時劃一收費180元變成分類收費，「危殆」及「危急」病人免費，其他病人包括「緊急」病人則加價逾一倍至400元。對於「緊急」病人也要收費，醫管局行政總裁高拔陞今日(26日)在電台節目表示，急症室可以清楚分流第一類「危殆」、二類「危急」個案，而第三類「緊急」和第四類「次緊急」個案則較難分，認為新安排較易操作，可減少爭拗。

高續稱，目前急症室非緊急個案佔6成，為了體現急症室真正功能，照顧急重病人，故有目前方案，強調減免機制已保障有經濟困難的市民，相信新收費不會對市民造成負擔，有需要市民可透過手機應用程式，申請減免。高又稱，在落實新收費前，會繼續聆聽意見，及進行解說。

另外，醫務衞生官員今日在另一個電台節目表示，400元共付額是合理，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目，外國甚至會收過千元美金，強調考慮收費時有顧及病人負擔能力、如何善用服務及分擔成本等因素。

醫務衞生官員提到第三類「緊急」病人目標希望90%能夠在30分鐘內，能夠得到診治，但現在未能達到這個目標，只達到約70%，所以希望今次改革亦能改善第三類病人的診治率能夠達標。若急症室維持低收費並24小時「門常開」提供服務，即使門診增加夜診，市民亦未必會去。他稱，一直有提升公營門診服務，未來亦希望普通科門診多照顧低收入人士及弱勢社群。

至於改革中包括增設公營醫療收費上限，每人每年1萬元，醫務衞生官員稱目的是保障患上重病的病人，例如中風或長期病患人士，例如有些中收入人士患大病，突然失去工作能力，又有很多額外支出，1萬元數額是因應這些人士收入中位數約半個月工資訂出。