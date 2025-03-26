短期內推措施便利商業地帶休憩用地　政府：帶動社區經濟氣氛

今日(26日)立法會前廳交流會首次以新形式進行，以兩個事務委員會方式聚焦減低建築成本及簡樸房規管等交流。針對土地行政程序的拆牆鬆綁，譬如怎樣修訂地契、如何去發出短期租約等，發展局局長甯漢豪希望短期內推出一些措施，利便一些商業地帶無論在商場裏面或商業大樓外面的公眾休憩用地，讓業權人善用這些地方從事一些活動以帶動社區經濟氣氛。

甯漢豪又提「按實補價」的概念，當進行地契修訂，是否必需要用最高樓面面積來釐定補價，還是可以按申請人提出，按實在的建築範圍而定有關補價，好讓一些發展早日落實。北部都會區方面怎樣做到城鄉共融，例如怎樣在鄉村發展地帶當中，容許現有屋宇進行一些飲食或者民宿等商業活動設置制度方便村民同政府或企業合作。她指今日就以上課題和議員交換意見，氣氛良好。

房屋局局長何永賢指議員均支持簡樸房的條例，在落地的細節裏，大家互動地提出一些意見，譬如抽氣扇如何達到一小時5次的換氣，或者0.1平方米的窗戶面積是否足夠，以及如何規管工廈劏房等。

簡約公屋方面，她指最新情況是由起初估算270多億港元最近降為210億港元，提及價錢縮減是由於簡約公屋的組裝合成技術廣泛應用以獲得最大的效益，大家都交換了很多意見。大家亦討論簡約公屋是否有空間去給一些輪候公屋少過3年，甚至是非長者都可以入住簡約公屋。她指議員都支持房屋局打擊濫用公屋的工作，但落地時候要平衡法、理、情。議員亦很支持富戶政策，希望社會多一點討論，在鼓勵上進上流的觀念下多做工夫，繼續帶出正向觀念。

發展事務委員會的主席盧偉國指今天的前廳交流會是新模式新嘗試，以發展和房屋兩個主題的安排，過程相當順利，形容是一個擴大的發展事務委員會，但又有別於正式的發展事務委員會會議。他指局長提出來的討論，不像事務委員會那樣有成熟的政策或有正式的文件，又或者去到撥款申請之類，反而是只是構思中的政策措施，局長都拿出來跟議員討論並聽取意見，而議員亦都就發展方面的各種問題意見暢所欲言，讓發展局有一個很好的參考今天的環節有20位議員發言，過程流暢，是成功的會議，樂意繼續推廣新模式的交流會

房屋事務委員會主席吳秋北指今日的前廳交流會，可更加靈活地處理一些議題，相信有助正式會議上面去進行更深入的討論，無論委員會的成員或非委員會的成員都熱烈參與討論，而他主持的環節就有二十幾位的議員參與，是一個非常好的討論形式，有利日後工作的推進。