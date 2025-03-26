送貨員搖晃3歲女致死　謀殺罪成被判終身監禁

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，令女童患搖晃兒童綜合症。2020年7月某日女童在深水埗單位昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。被告承認虐兒罪；另經審訊後，被陪審團一致裁定被告謀殺罪成。案件押後至至今（26日）在高院判刑。法官依例就謀殺罪判他終身監禁。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他接受至中二教育程度，過往有10次案底，牽涉12項控罪，包括於2017年向女友淋腐液，他於2019年承認一項引致他人嚴重受傷罪，判囚20個月。他在本案中承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪，結果陪審團上周四（20日）商議約3小時後，一致裁定被告謀殺罪成。

辯方今日就虐兒罪求情稱，被告作為未嚴重至折磨、虐打或燒傷，認為量刑起點應為5至6年。法官判刑時指，根據本案證據，除被告承認的虐兒行為外，被告另曾作出多項施虐行為，包括在死者哭泣時，用花灑朝她淋凍水；用心口壓着死者；搖晃死者；以及把死者的頭撼到地上。就謀殺罪，法官依例判處他終身監禁。

綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，被告因此而被判囚。控方指，被告出獄後，對死者愈發粗暴，不但指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主證實死亡。據被告與女友的通訊紀錄，被告曾提到「要當雅思（死者）係狗咁教」、「要打要罰到佢服從自己」。

案件編號：HCCC 61/2022