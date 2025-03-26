港深西部鐵路目標2035年開通　料洪水橋到前海約15分鐘

連接香港洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路，最新走線及通車目標曝光。當局表示擬議港深西部鐵路開通後，從洪水橋出發只需約15分鐘車程便可直達前海，經考慮項目的規模、工程的複雜程度、沿線發展步伐及運輸需求等各相關因素，兩地政府的目標是於2035年同步開通港深西部鐵路香港段和深圳段。

運輸及物流局向立法會提交最新文件，匯報北部都會區鐵路項目的推展情況，以及就69TR號工程計劃「港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段」的一部分提升為甲級，編定為70TR號工程計劃，文件提及港深西部鐵路「專班」於去年11月審議並通過次階段研究成果，走線由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，並跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。全線以地下形式興建，並設5個車站，香港側設3個車站，分別位於洪水橋、厦村及流浮山，深圳側設2個車站，分別位於深圳灣口岸及前海。

文件亦指為提升通關便利性和出行體驗，港深雙方同意於深圳側設「一地兩檢」口岸，香港境內不設清關設施。兩地政府將進一步商討「一地兩檢」安排及按實際運作需要劃分香港和內地口岸區範圍，並適時開展相關諮詢及立法工作。

當局稱會爭取在25個月內完成包括財務評估、市場意見蒐集、籌備招標、初步設計及相關影響評估等工作，目標讓擬議工程計劃具備條件可在2027年招標，以盡快開展詳細設計及建造工程，以實現兩地政府於2035年開通港深西部鐵路。