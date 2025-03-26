門診處方藥「最多4周」惹關注　當局澄清4周僅為收費單位

政府昨日（25日）公布公營醫療服務收費改革，其中提到門診服務的藥物收費，將改為每項「最多4星期」，引起病人誤會日後每次覆診只能拿4周分量的藥物，之後經常要覆診取藥。醫管局行政總裁高拔陞今早（26日）就出席電台節目澄清，「最多」不是指藥物的派發分量，而是指每一項藥物，以「4周分量」作計算收費的單位。而派發的藥物分量，最高上限仍為24周。他又解釋，有關安排是由於過往經驗中，即使病人獲派16周分量的藥物，但其病情可能於16周內有好轉，而他所須的藥物劑量亦有所減少，不過就由於藥費太便宜而照樣取藥，導致有不少浪費情況出現。

公立醫院的專科門診診金，原定為首次診症收135港元、覆診收80港元，病人獲發的每一項處方藥物，會以16周為單位計算，每16周分量收15港元。而政府公布的收費改革中，就包括將專科門診收費劃一提升至250港元，而藥物收費則改為以4周分量為單位，每項藥物4周的分量會收20港元。若需要16周分量藥物，每種藥要付80港元，較原先高5倍。

原定醫管局的分類中，「家庭醫學專科」為專科門診之一，亦採取專科門診的收費；而普通科門診的診金則為50港元、不設藥物收費。不過昨日（25日）公布的收費改革中，當局提到會將「家庭醫學專科門診」與「普通科門診」，整合為「家庭醫學門診服務」，主力支援基層、弱勢社群。整合後的「家庭醫學門診服務」，診治費用劃一定為150港元，每項藥物以4周分量作單位，收5港元，即普通科門診病人收費為原先的3倍，並要額外付費買藥。

另外，醫管局於本周一（24日）起，對專科門診、普通科門診及出院病人，由原先的不設上限，改為限制處方藥物派發最多為24周，以減少藥物浪費。