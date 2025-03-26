自設網站非法轉播侵權影片　任職醫護男子被捕

香港海關版權及商標調查科人員，昨日(25日)執行打擊以非法串流向公眾傳播電視頻道及侵權影片非法活動，檢獲2部由收費電視頻道提供給用戶的電視解碼器、1套電視接收設備、3部被用作非法串流的電腦伺伏器，1部用作搖距操控伺伏器的平板電腦，1部手機及一批電子設備和影視器材，估計市值約4萬港元。一名26歲男子涉嫌營運該侵權網站被捕，他從事醫護工作，為收費電視服務登記人，去年註冊為付費用戶，海關年底收到舉報，估計侵權網站運作幾個月，網民支付80港元可收看一個月。

海關早前接獲版權持有人舉報，指有人設立網站疑在未獲版權持有人授權下，向公眾傳播多個收費電視頻道，包括現場直播的海外足球賽事、海外籃球賽事及其他影視頻道。海關即時展開調查，發現該網上用戶自設網站，實時轉播多個收費和免費電視頻道，並標榜為數碼電視轉播站24小時節目及高速伺伏器。

該網上用戶亦設有動畫網站，分門別類在網上提供海量懷疑侵權動畫影片，讓網上用戶可以串流點播。同時透過實時的通訊軟件、社交平台、及網上討論區作宣傳，以吸引網上用戶收看。海關在版權持有人協助下，鎖定涉案目標。

昨日早上海關突擊搜查荃灣一住宅單位，同時在一場現場直播播的海外籃球賽事進行期間，採取實時網上監控串流行動，派員利用電腦法證程式監控下，搜集該網頁的用戶非法傳播版權作品的證據，包括籃球賽事和侵權影片。關員在該單位內檢獲用作非法串流的電腦伺伏器、和一批電腦設備及電子器材。該名被捕男子已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關表示，今次行動是根據2023年5月《版權（修訂》條例》生效的傳播權利而進行，目的是打擊透過串流技術在網上轉播電視頻道及侵權影片的非法活動。疑犯為本地收費電視頻道的付費用戶，涉利用新型數碼技術，登入付費電視頻道，規避版權擁有人施加的數碼版權保護措施，將收費電視頻道轉播給公眾收看。

另外，疑犯亦涉利用專用的電視信號接收設備，透過電腦伺服器上的串流軟件，將本地的免費電視台透過網頁進行非法傳播，以數碼電視轉播站作為賣點吸引網上用家收睇。行動中，海關電腦法證所人員亦到現場支援，透過現場電腦搜證，在其中一部電腦伺服器裏搜獲到超過5萬個數碼影片檔案，包括疑侵權的動畫影片、劇集、電影、綜藝節目等，懷疑是用作非法串流給網上的用戶串流點播收看。

疑犯除了自設網站有廣告收益外，其網站也設有付費會員制度，網上用戶可透過購買點數，收看懷疑侵權的動畫影片和電視頻道。疑犯透過海外伺服器服務隱藏身份，利用網上虛擬電腦技術進行非法串流，企圖逃避海關偵查，但他留下了數碼足迹，海關在國際組織協助下、以及版權持有人和網上服務供應商提供的資料，經深入調查及分析成功鎖定今次的涉案目標。