新型肝癌治療儀器移私院惹議　官員解釋臨床數據不足難證儀器功效

早前有基金會向本地兩間大學醫學院捐贈超聲波組織碎化（Historipsy)儀器，是新型無創肝癌治療科技，惟懷疑因政府未有將該儀器納入治療公院病人，終全部相關儀器被安排移至私家醫院提供服務。議員謝偉俊就關注政府對嶄新醫療科技的引入程序，以及醫管局的相關安排。衞生官員指出，該器械屬於微創局部治療的一種新技術，目前正作肝癌局部治療的臨床試驗，其研究應用範圍僅限於早期原發性小肝癌，以及可局部處理的轉移性肝臟腫瘤，並非適合所有肝癌病人。他強調，臨床試驗與臨床服務是兩碼子事，該療法仍需經更多臨床試驗驗證，才可與現有療法比對，加上該療法成本較目前標準療法（如射頻消融）為高，現階段未有計劃引入作臨床服務。當局亦重申，該療法並非肝癌病人的唯一選擇，不存在公院病人「錯失治療機會」。

衞生官員又指出，該儀器獲美國食品藥物管理局（FDA）批准作肝臟療法新選項，是基於以術後併發症及短期消滅腫瘤率的臨床試驗數據，惟相關試驗並未提供長遠腫瘤局部復發或轉移率，以及病人生存率，亦未有與現有標準療法數據作比較。他強調，創新藥械必須通過科學實證，包括臨床試驗，以確定其安全性及效能，並加以比對後，才能通過審批註冊，或由醫護專業人員判斷作臨床應用，當局正加快研究立法管制醫療器械作審批註冊事宜。

他又表示，主診醫生有責任以病人最佳利益為依歸，尤其當病人情況已有獲科學實證確認安全且有效的其他現有治療方案時，若不適切地使用未經證實更為有效的新技術，有可能導致病人錯過使用現有治療方案的時機。