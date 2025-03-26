新醫療費減免入息限額　放寬至每月15150元　萬元封頂實行後公布

醫院管理局推動公營醫療收費改革引起不少爭議。局方今日(26日)再就改革解畫，並詳細公布新醫療費用減免政策，醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺紅表示，雖然放寬減免後合資格申請人數會增至約140萬，但相信因應家庭定義收窄令批核文件減少，現時800個醫務社工可以應付，又稱現時30萬合資格人士亦非所有人都有用公院服務，故日後也並非所有合資格人士均會申請減免，亦難以預計將會增加多少人申請。

潘綺紅指出，新減免制度設計經多方面考慮，包括病人的便利性，例如將醫療費用減免申請由12個月延長至18個月，無需再提交申請文件。她續指，優化後的減免政策家庭定義將有所不同，例如即使成年未婚子女與父母同住，亦可被算作一人家庭；而收入及資產限額放寬方面，以一人家庭為例，要獲得部分減免，由現時的7,950港元每月入息限額，放寬至每月15,150港元也可獲部分減免。潘綺紅相信，此舉能助沒有財務聯繫的家庭成員「唔需要再勞師動眾搵財務文件」。

對於醫務社工人手方面，潘綺紅強調家庭定義收窄後，社工需要處理的文件減少，而合資格人士增加「唔係話多咗10宗(合資格)就多咗10個人嚟申請」，因不是所有合資格人士均會使用醫管局服務。她又重申，現時不論申請醫療費用減免及撒瑪利亞基金藥物資助申請均無需長久輪候，若病人有提交完整文件，前者可申請即時減免，後者則只需約10天內便可獲批。

至於1萬港元「封頂」機制，潘綺紅則指因屬新政策，會待正式操作再向公眾公布。而由今年底開始，經醫管局手機應用程式「HA Go」登入醫療費用援助一站通就可以查閱醫療費用減免申請進度等，至明年第2至3季甚至可以直接在一站通上申請費用減免。

新醫療收費減免機制將擴闊涵蓋範圍及期限，並修訂家庭定義，其中入息限額會改用家庭住戶入息中位數作基準，由現時上限75%，提升至100%，而一人家庭則提升入息中位數的150%，資產限額則改用申請公屋的資產限額，日後原本屬於部分減免人士將會獲全額減免，而合資格的部分減免人士也可適用於1萬港元「封頂」機制。