智方便優化後仍不方便　議員斥登入平台後再跳轉部門網頁沒改善

立法會今日(26日)辯論有關加快發展智慧政府的議員議案。議員陳振英指內地省市的電子政務平台發展非常迅速，例如深圳的「i深圳」為市民和企業提供全方位的便民服務，真正實現一網通辦。相較之下，香港在有關方面的發展仍然是相對滯後，需持續優化和改善。其中「智方便」經數字政策辦公室的優化和推廣，用戶數量確有增長，但登入平台之後，再跳轉部門網站的情況沒有明顯改善，希望能不斷演進，令絕大部分政務申請做到無紙化、不見面，都可以完成批核。

他又指教育局、1823、屋宇署和許多政府網站都增設聊天機器人和智能答問助理，但目前只能夠處理一些很基本的查詢，智慧程度有待提高。他認為要突破智慧政府的建設瓶頸，重要的不是科技應用的部署，更重要的是更新治理的理念，政府應應確立市民需求為核心的治理邏輯，積極商業機構學習以客戶為先，例如現時免試簽發香港正式駕駛執照，仍需親自往櫃枱辦理，預約名額和即日籌號的數根本無法滿足實際的申請需求，不少市民每日都要花費長時間排隊。如果能夠將相關申請納入「智方便」以取代櫃枱辦理，應該是市民需求為核心治理邏輯的良好示範。

另一議員陳沛良指「智方便」作為本港智慧政府建設的關鍵基礎設施，是市民的「數碼個人身份」，但在覆蓋率和功能方面都有很大提升空間。他指「智方便」啟用多年，僅有約310萬市民登記使用，覆蓋率仍有待提升，政府必須持續完善「智方便」功能，不僅要整合各政府部門的網上服務，長遠還要開發「智方便個人碼」的更多實際應用場景，促進市民在使用公私營機構服務甚至跨境就醫、就學、生活時，利用「智方便」作為數碼個人身份，真正達致「一站式」目標。

他建議政府為各個政策局和部門設立「智慧政府」指數，設立各項KPI(績效指標)衡量各項措施是否達到成效，同時要有市民評價和反饋，令政府在推行措施時更重視市民體驗，更能切合用戶需要。