無業漢水坑尾持刀傷人　曾多區徘徊拍途人後腦　遭割頸傷者縫逾百針

澳門水坑尾昨日(25日)發生持刀傷人案，一間電訊公司門市內兩名男職員受傷送院，其中一人遭割頸一度需搶救。當地執法部門今日(26日)表示，初步調查顯示，涉案男子與該電訊公司及職員事前沒有糾紛，他被捕後精神異常，未能完成口供，現階段需要在山頂醫院留醫，等待評估報告。涉案男子被控殺人未遂及加重傷人。

被捕男子姓唐，41歲，澳門居民，報稱無業，在澳門沒有固定住所。調查期間，澳門執法部門發現涉案男子精神異常，並將其送往仁伯爵綜合醫院急診室，經過精神科醫生初步評估，他需留院接受進一步治療及評估案發時的精神狀態，而毒品篩查結果顯示不曾吸食毒品。

至於案中兩名傷者，其中一人右頸側、頸臥骨至後頸處有長約18厘米的割傷，經手術合共縫針超過100針，無傷及血管及重要器官，暫時未有生命危險；另一傷者左上臂有2.5厘米的皮膚裂傷，情況穩定。

調查資料顯示，涉案男子昨日下午1時半經青茂口岸入境澳門，其後在多區徘徊輾轉到達水坑尾案發現場附近。案發前約10分鐘，涉案男子曾無故用手從後拍打一名男途人的後腦，隨後走到附近超市購買了一把刃長9厘米的水果刀，並在當日下午近5時半，持刀走入案發電訊公司櫃面。

案發時，店內有三男一女店員，涉案男子突然無故持刀刺傷其中一名店員手臂，另一男店員見狀上前阻止，被割傷右頸側。糾纏間，三名男店員進入櫃面後方的儲物室躲避，持刀男子打算衝進儲物室但不成功，且手持的水果刀亦被儲物室門夾住並掉在地上。該男子其後轉為伸手拖女店員離開店舖但被掙脫，隨後指嚇女店員要求其離開店舖，期間女店員途人求助，但未有人上前協助，其後電訊公司職員及途人報案，執法部門到場後將涉案男子制服帶走。