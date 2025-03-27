批朱國強提修正案騎劫議題　張宇人撤回檢視小班教學議案

立法會今日(27日)原定辯論「檢視中小學以小班模式教學的成效」的議員議案，但提出原議案的飲食界議員張宇人卻突然宣布取消議案，理由是教育界議員朱國強所提的修正案是騎劫議題，令討論失焦，做法有欠尊重。

針對原議案的目的，張宇人指是希望政府從宏觀角度去檢視中小學小班模式教學的成效，對於朱國強議員提出的修正案是改變了原議案的原意把議案的範圍縮窄，要求政府檢視小學小班教學的成效，就中學方面要求評估小班模式教學的可行性，遠低於原議案的要求，令其失去其宏觀性及全面性，變相否決原議案的意圖。

他指按議事規則，每位議員有權在議事廳提出議案辯論，也有權提出修正案，但是立法會也有優良的不成文慣例，就是議員互相尊重，當一位議員動議辯論一個議題，其他議員固然可以提出反對，但提出修正的目的是聚焦原議案、強化原議案的威力，令議案成為更有力量的措施和政策，推動政府落實，令整體社會受益，而絕不會、也不應騎劫議題，把原議案改至面目全非然後煙消雲散，最終導致政策討論失焦，未能帶出預期效果。

他又指議員如果對原議案有不同意見，應在發言時提出反對論點，互相辯論，在表決時投棄權或反對票，甚至於日後自行提出議案，這是議會一直行之有效的慣例。