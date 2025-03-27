中關村論壇年會開幕　營造機械人無處不在氛圍

中關村論壇年會突出人形機械人應用。

2025中關村論壇年會周四（27日）在北京開幕，將圍繞人工智能（AI）大模型、具身智能、量子科技、生物醫藥、6G、腦機接口等前沿領域，設置10場品牌論壇和50場創新論壇，深入探討前沿科技進展和產業發展趨勢。

今年論壇年會主題為「新質生產力與全球科技合作」，設置了論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽、配套活動5大板塊、128場活動，涉及100多個國家和地區，與會嘉賓將共議科技創新培育新質生產力，為全球創新發展提供新思路、新啟示。通過技術交易大會、前沿科技大賽、重大科技成果發布等活動，會上搭建「政產學研用金」合作平台，促進重大科技成果對接和產業化。

內媒周三（26日）探訪中關村國際創新中心和新聞中心，今年年會突出人形機械人應用，營造「機械人無處不在」的氛圍。中關村國際會展運營管理公司工作人員徐若華指出，圍繞迎賓、交流、主持、表演、服務5大類核心場景，遴選15家機械人企業的逾百台代表性產品，現場可看到機械人跑步跳舞、吹拉彈唱、寫詩作畫、服務陪伴等，還能欣賞多款機械人聯袂上演的科技騷。