防台灣有事　日首擬計劃6天撤離12萬沖繩居民

日媒周三（26日）報道，日本政府考慮到「台灣有事」等不測事態，首次制訂從沖繩離島撤離居民的計劃，計劃在約6天內疏散約12萬居民，安排前往九州和山口縣共32個市町安置。日本政府計劃於近期正式公布撤離方案，並在明年實施撤離演練。

為讓沖繩離島居民在不測事態發生時迅速避難，日本政府正進行運輸方式及安置地點的確保工作，日前整合出先島群島5個市町村的避難計劃，將以自衞隊、海上保安廳的船隻以及民間渡輪和飛機，確保每天有2萬人次的運輸能力。所有居民和遊客送往福岡機場及鹿兒島機場等避難後，計劃再以巴士包車等方式前赴各收容地點，包含九州7個縣和山口縣，並安置在酒店或旅館。同一地區的居民將全數安排在同一地點避難，如與那國町居民會被安置在佐賀縣佐賀市或鳥栖市。

另外，日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」同日舉行年度總會，台灣地區領導人賴清德和立法院長韓國瑜均以錄影方式致詞。日華議員懇談會公布2025年度基本方針，宣示絕不能讓「台灣有事」發生，並支持台灣不受聯合國大會第2758號決議的限制，支持台灣以某種形式參加國際民航組織與國際刑警組織。會上又確定，將在新一年度安排舉行面對面「戰略對話」，由日台美三地議員交換意見，此活動之前均為線上舉行。