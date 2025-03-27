電子牛肉乾6.15起執行　料初期50萬車主可收短訊「派彩」

駕駛人士最快6月中旬會收到電子「牛肉乾」，運輸及物流局與執法部門昨向立法會提交文件，公布將由6月15日起實施電子交通執法，屆時已向運輸署核實電子聯絡方式的車主及駕駛執照持有人，一旦觸犯違例泊車等，執法部門將會以電話短訊或電郵方式發出定額罰款通知書，市民可經專屬網站或流動電話應用程式查閱電子告票，並以網上信用卡及「轉數快」等於網上繳交罰款。電子告票實施初期會設過渡安排，亦即同時發出傳統紙本告票，讓市民適應，若並無在運輸署登記聯絡資料的駕駛者，則會依舊收到紙本牛肉乾。

立法會去年6月通過修例，容許執法部門以電子方式，發出交通違例事項告票。至於運輸署則於去年11月起，在車主及駕駛執照持有人處理車輛牌照及駕駛執照申請或續期時，蒐集電話號碼或電郵地址以供執法部門發出電子告票，未到期續牌者亦可自行填表向署方提供資料。運輸署早前預計將需蒐集260萬人資料，包括250萬名駕駛執照持有人及60萬名車主，當中約50萬名車主同時為駕駛執照持有人。

運輸署昨日回覆傳媒查詢時指，截至前日（25日）有約53.4萬名車主或駕駛執照持有人已向署方提交電子聯絡方式，佔總數約兩成，預計有關數字將穩步上升。故此，6月15日起，全港將有至少逾50萬名車主或司機一旦違例會同時循電子及紙本方式收到告票，至於未提供電子聯絡方式人士，只會照舊收到紙本告票。

繳交罰款方面，接到電子告票的市民除可以傳統方式，例如自動櫃員機、繳費靈、郵遞、郵政局櫃位等清繳罰款，亦可透過執法部門新推出的電子交通執法專屬網站及流動應用程式核實及查閱告票，並繳交罰款，該網站及應用程式已通過負載測試和壓力測試。

商用車輛方面，執法部門稱會在市民適應電子告票運作後，於專屬網站及應用程式分階段推出「車輛告票管理系統」，擁有或駕駛公司名義登記，或屬商用車輛的車主及司機，將可在網站或應用程式安排其他人協助處理電子告票，減輕車主或公司管理人員行政負擔。