DSE英文聆聽下周六開考　僅記帶備合適收音機及耳筒

香港中學文憑試(DSE)英國語文科聆聽考試將於下周六(4月5日)舉行，考評局提醒考生，雖然聆聽考試於當日上午10時正式開始，但考生須提早到達試場作準備，如考生較報到時間（上午9:15）遲到超過30分鐘，將會被安排前往特別室應考，考生不會獲額外時間作答，並會被扣分。使用電台廣播方式試場的考生，謹記要攜帶收音機及耳筒，考試前亦應檢查器材，包括收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，以及確定收音設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體。

考評局續指，收音機必須為耳筒式收音機，能收聽FM電台廣播，機身體積不超過46x15x15厘米，考試時須放置桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道，而多媒體播放器、或內置於耳筒的收音機等其他電子儀器均不可使用，不符合要求的收音機或耳筒，將禁止在試場內使用。考生會被安排前往特別室應考。

考評局又建議，不宜使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況，考生亦可把電線拉直及垂放在兩旁，不要把電線捲曲，以達到較佳的接收效果。若考生因電台廣播接收不清，或收音機、耳筒不能正常運作，可向監考員要求前往特別室應考，有關情況不會被扣分。

另外，考評局表示每年均收到不少有關考生的手提電話發出聲響的異常報告，當中有部分型號的手機，即使考生已關掉手機，預設的鬧鐘仍會自動發出聲響，因此建議考生請務必關掉所有鬧鐘功能及自動重啟設置，以免違反考試規則而被扣分，甚至被降級。