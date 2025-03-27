持續11周冬季流感季節結束　期內錄488宗成人嚴重個案　330人死亡

衞生防護中心今日（27日）宣布，今年的冬季流感季節已經結束。是次流感季節歷時共11個星期，主要流行病毒以甲型（H1）流感為主，期間錄得488宗流感相關成人嚴重個案，其中330人死亡。488宗個案中，7成8患者本身有慢性病，另外亦有323人沒有接種疫苗，佔所有成人重症個案66%。兒童方面，今次流感季節共錄得10宗兒童重症，幸當中未有死亡個案。

衞生防護中心總監徐樂堅就指出，回顧疫情前10年，其中有5年曾出現「夏季流感季節」，5次流行病毒株均為甲型（H3）病毒，而該病毒株目前亦於歐美等地流行，警告今年夏天出現流感季節的機會「唔係細」。另外，中心亦預計隨着新冠病毒活躍程度上升，預計亦有可能會出現新冠高峰，同時亦有各類傳染病可能於夏季出現，例如主要經蚊蟲傳染的登革熱等，呼籲市民提防。

今年疫苗接種率創歷史新高，對支持接種的學校及機構表示感謝。今年政府特別列出「拒絕疫苗接種外展計劃」的學校名單，被問及下年會否有同樣做法，衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康指，目前學校參與計劃比率約達97%至98%，仍有約50間學院未參與計劃，署方會重點加強對有關學校的支援，亦會盡量配合各間學校情況，期望來年可達致100%參與率，而未參與計劃的學校，署方亦需要通知該校學童的家長，以便他們安排子女到私家診所接種。

梁耀康指，政府會向藥廠了解來季流感疫苗供應詳情。同時，考慮到學校需要，期望來季所有疫苗接種學校外展計劃，包括幼稚園、幼兒中心及中小學，均可選用噴鼻式疫苗，亦可採用「混合模式」，即於同一外展活動中，設有針劑及噴鼻式疫苗。另外，政府亦會針對6個月至未滿兩歲兒童、50至64歲人士這兩個接種率較低的群組，加強宣傳。

本港近期出現多宗學校內地交流團屙嘔事件，衞生防護中心總監徐樂堅表示，中心共錄得5宗有關內地交流團的相關個案，全部涉及諾如病毒。經中心調查，個案主要涉及人傳人，包括有患者於例如巴士等封閉空間內嘔吐，導致二次感染。中心會聯同教育局、承辦機構加強應對措施，包括選擇正規餐廳、避免選擇未經煮熟的餐點，以及加強對有人嘔吐後的消毒措施。而今年首3個月，中心一共錄得135宗諾如病毒感染個案。不過，根據過往經驗，諾如病毒一般於12月至3月期間高發，預計未來該病毒活躍程度會漸漸下降。