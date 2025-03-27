湖南政協前副主席認受賄　國家發改委前副主任徐憲平被查

湖南省政協前黨組副書記、副主席戴道晉受賄、利用影響力受賄案，周三（26日）由廣東省珠海市中級人民法院一審公開開庭審理。戴道晉進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。另外，國家發展和改革委員會前黨組成員、副主任徐憲平涉嫌嚴重違紀違法，周四（27日）被通報正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

珠海市人民檢察院起訴指控，戴道晉在2000年至去年，利用擔任湖南省郴州市委常委、副市長、市長、市委書記，湖南省政府黨組成員、副秘書長、辦公廳主任、秘書長、副省長，湖南省政協黨組成員、副書記、副主席等職務便利，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務調整晉升等事項上提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合1.07億餘元（人民幣，下同，約1.15億港元）。

此外，戴道晉在2021年下半年至前年退休後，利用原擔任湖南省副省長，湖南省政協黨組副書記、副主席等職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在項目承攬、工程款結算等事項上謀取不正當利益，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合366萬餘元（約392萬元）。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪，追究其刑事責任。