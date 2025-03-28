貿發局T-box計劃免費助中小企升級轉型　5大範疇累積支援逾4700企業

全球經濟發展放緩，加上美國再開展貿易戰，令本港營商環境亦面對挑戰。中小企積極求變，推動自身產業升級轉型，或能為業務增長找到新出路。為協助中小企提升競爭力，香港貿易發展局(貿發局)自2020年推出「T-box 升級轉型計劃」，透過提供為期三個月的免費支援服務，全力支持企業在品牌升級、數碼轉型、市場開拓、生產及供應鏈方案、以及可持續發展五大範疇，達成升級轉型的目標。該計劃推出至今已累計服務超過4,700家中小企，當中，有科技公司透過計劃成功打入泰國市場，而本地裝飾玻璃製造商則獲頒ESG標章提升商譽。

現時貿發局在全球設有超過50個辦事處，中小企可透過這強大的環球網絡，更容易開拓新市場，擴大業務版圖。而T-box專責團隊會根據中小企不同的業務需要，推薦合適的服務，包括商務諮詢、工作坊、政府資助、市場資訊及交流機會，助中小企掌握趨勢、提升技能、擴展商脈。計劃費用全免，所有於香港註冊的公司均可參加。

在參與計劃的公司當中，專注於企業軟件和雲端解決方案的科技公司ShipAny，一直希望拓展泰國市場。然而，礙於對當地法規、牌照許可及業務流程等不熟悉，遲遲未能啟動相關計劃。ShipAny加入T-box計劃後，獲安排與貿發局曼谷辦事處進行商務諮詢，詳細講解當地市場的各項營商須知。而貿發局曼谷辦事處亦幫助他們聯繫泰國投資委員會，深入了解當地合資企業的運作方式。在團隊的協助下，ShipAny最終順利實現了在曼谷建立合資企業的計劃，成功申請了所需的許可證，並於去年6月正式投入運作。

可持續發展成為近年社會的重要課題，而環境保護、社會責任及企業管治（ESG）已屬消費者衡量企業營運表現的重要指標。為協助中小企把握新機遇，T-box於2023年6月成立了全新的ESG支援項目，助港商實踐綠色轉型。T-box引入了新的合作夥伴，包括相關行業協會及多家專業機構，為港商提供一系列商務諮詢、培訓工作坊及ESG認證服務等。

本地裝飾玻璃製造商域文亞洲有限公司，一直期望推動公司ESG升級轉型。該公司參加T-box計劃後，經團隊建議參加了一系列T-box可持續發展相關的活動，掌握最新市場趨勢及聽取專家見解，從而提升其ESG工作效能。T-box亦引薦域文參加「ESG註冊服務」，成功獲得由專業機構頒發的ESG標章，進一步提升商譽兼贏得客戶信任。T-box團隊在推動中小企業實踐ESG方面不遺餘力，早前在環保促進會舉辦的「香港綠色企業大獎2024」中，榮獲「創新倡議獎 - 持份者參與」獎項，充分肯定團隊的貢獻。

除此之外，貿發局深明商脈網絡是中小企拓展業務的關鍵資源，T-box會定期到不同地區舉辦活動，提供輕鬆、面對面的平台讓會員互動交流，助他們拓闊營商網絡。而出席的會員可彼此交流業務經驗、借鏡其他中小企的成功策略，甚至接觸到潛在的合作夥伴。