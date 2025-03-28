周末寒潮發威　北京再迎雨夾雪　深圳或跌18℃

受寒潮影響，全國多地包括華北、華南周末降溫明顯。其中，北京氣溫將維持較常年同期偏低的狀態，最高氣溫11℃至19℃，最低氣溫0℃至5℃。隨着降溫核心區域向南轉移，華南等局部地區降溫或超過18℃，廣東省周五（28日）起迎來雷雨天氣，深圳本周末至下周初最低氣溫將降至13℃。

中央氣象台周五繼續發布寒潮藍色預警，預計當日至下周日（30日），新疆、西北、內蒙古、吉林、遼寧、華北、黃淮、江淮、江漢、江南、華南、四川、重慶、貴州等地將分別降溫8℃至10℃，其中華北、黃淮、江淮、江漢、江南、華南北部、貴州東部等地部分地區降溫可達12℃至18℃。過程最低氣溫將出現在周六（29日）夜間至下周日凌晨，最低溫度0℃線將位於華北南部至秦嶺一帶。

受冷空氣影響，北京大部分地區周五至周六大風，日間陣風可達7級左右，山區及南部有零星小雨或雨夾雪。深圳周四（27日）最高氣溫錄得31.4℃，但預計強冷空氣周五到達粵北，天氣將由陰轉雷陣雨，晚間氣溫明顯下降。其餘大城市，浙江杭州周三（26日）最高氣溫一度升上34℃，周五最高氣溫降至11℃，累計降幅逾20℃。