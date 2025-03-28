拳打女友致重傷不治　菲籍男沒報警辯稱誤殺　控方不接納續控謀殺

一名菲律賓男子涉嫌在2021年12月一次聖誕聚會後，跟女友「吵大鑊」，並曾在灣仔住所拳打女友，令對方重傷至失禁。女友送院10日後不治。菲律賓漢願意就事件承認誤殺罪，但否認謀殺罪。控方不接納其答辯，繼續檢控他謀殺罪。案件今（28日）在高等法院開審。據控方指，被告見到死者嚴重受傷，卻沒有即時報警，到翌日才由鄰居報案。

現年45歲菲律賓籍被告Valencia Bernie Macatangay，在港任職傭工。被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluz。控方透露，被告願意承認誤殺罪，但控方不接納，案件隨即開審。

控方開案陳詞指，事發時被告是死者的男友。2021年12月22日，兩人出席聖誕聚會後返回灣仔單位。兩人開始爭吵，期間被告襲擊死者，包括毆打死者的頭部。死者多處瘀傷，不能如常站起或進食，甚至出現失禁。

控方指，被告應知道死者需要接受治療，但他沒有打「999」或叫救護車。直至翌日，他叫其他住客看望死者，對方隨即報案。死者在12月23日晚上入院。她留院10日 後，即2022年1月2日宣告死亡。死者死因是腦出血。

案件編號：HCCC226/2023