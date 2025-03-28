緬強震致泰高樓倒塌　最少3死81人失蹤

緬甸周五（28日）下午發生黎克特制7.7級地震，泰國等多地有強烈震感。曼谷一棟在建30層高大樓轟然倒塌，現場塵土滾滾。當地傳媒表示，大樓倒塌造成最少3人死亡、81人失蹤。泰國總理佩通坦宣布，首都曼谷進入緊急狀態。

相關影片由民眾在駕駛車輛時拍攝，由於地震產生劇烈晃動，距離公路不遠處的在建高樓在短短幾秒內突然倒塌，場面駭人，不少車輛放慢車速觀望。有網民指大樓內有人被地震拋飛，從高空直墮地面。泰國審計署副審計長兼發言人素提蓬其後證實，審計署位於曼谷翟度翟區正在建設的新辦公大樓在施工期間全部倒塌，目前施工進度30%，他已緊急趕赴現場核查損失情況。

倒冧的大樓為30層高層建築，總建設預算21.36億泰銖（約4.89億港元），自2020年啟動施工，後因新冠疫情一度暫停。項目由意大利泰發展有限公司與中國央企中鐵十局（泰國）有限公司合資企業承建，計劃於2020財年至2026財年期間完成。項目主要包括辦公樓、會議廳、停車樓各一幢，總建築面積約9.6萬平方米，辦公大樓主樓去年4月封頂，當時報道指，該項目落成後將是中鐵十局在泰國發展的一張名片。

另有多則網傳影片顯示，大批曼谷民眾紛紛走上街頭躲避，期間不時互相交流了解地震情況。在曼谷一間豪華酒店內，有住客在用餐時發現窗簾晃動明顯，眾人表情緊張，亦不時看向窗外。另有民眾家中的掛畫左右大幅度擺動，隨即拍下影片並上傳網絡。地震時身在泰國曼谷的許先生稱，當時震感十分強烈，不少泰國人未曾經歷過地震，都十分驚恐，有路人更被嚇哭。許先生指，地震持續時間較長，他目擊當時附近一座公寓天台露天泳池有大量水外溢，不知道當時是否有人在游泳。