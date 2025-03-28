元朗攸壆路簡屋南區4月完成入伙　採扣分制扣滿16分「踢走」

政府自2022年《施政報告》公布興趣簡約公屋，以舒緩輪侯公屋人士壓力。元朗攸壆路簡約公屋作為第一個落成並入伙的項目，由今日（28日）起正式分階段入伙。有居民對入伙感到十分興奮，並稱以往居住環境惡劣，現時一家四口搬入簡約公屋空間大很多，小朋友還可以踩單車，對環境非常滿意，租金不足2,000港元，日後可投資更多在子女身上；而交通問題方面，居民則指影響不大，會早些起床上班上學。

記者今日到元朗攸壆路簡約公屋參觀，由於項目分為南區及北區，目前北區尚未開放，會先由南區開始入伙。開始入伙首一周會每日入伙50戶，之後每日有100戶入伙，預計於4月左右完成南區入伙，隨即開展北區入伙工作。而南區設有不少設施配套，例如自助洗衣、超市、便利店、兩餸飯店及流動銀行服務等，此類服務商店都會比市價便宜。

由示範單位可見，簡約公屋會提供熱水爐、座廁、層架等基本設備，但其餘電器都要居民自費購買，房屋局又提醒，由於項目採用組裝合成建築法，故居民不可裝修，住戶若有需要原裝設備，在自然耗損的情況下維修營運機構會幫忙修理，但入伙時住戶需自行添置電燈膽。

房屋局過渡性房屋專責小組琴主管張浩智表示，入伙後周邊的交通工具已隨即營運，巴士約20至30分鐘一班車，能夠直出元朗、上水和大欖隧道轉車站等，未來也會組織居民大會、義工團體活動等。張又稱，為增加居民工作機會，管理公司已聘請了3名居民做保安、設施管理等職位，管理公司亦承諾職位會優先聘請簡約公屋居民。值得留意的是，簡約公屋與公屋一樣採用扣分制，若居民被扣滿16分會被「踢走」，但不會影響輪候公屋時間。

與女兒一同入伙的關太已輪候公屋約4年，她對新居入伙十分開心，又稱以往居住元朗區200多呎的劏房，一家四口每月需要7,000至8,000港元繳付租金加水電煤，現時入住此處租金只需不足2,000港元，可以節省不少，地方環境也十分大，日後可以讓一對子女有更多活動空間，希望之後可以直上公屋。

同樣是一家四口入伙的鄒太則表示，輪候公屋已約3年，很高興能入住簡約公屋，因早前居住荃灣劏房約300呎，月租卻要約1萬港元，又要與「四大長老」一同居住，8人之家十分逼夾，現時只要不足2,000港元就可居住此處，日後節省的金錢可以讓兩個女兒上補習班或興趣班。

元朗攸壆路簡約公屋總共有2,156個單位，當中包括1,767個1至2人單位及389個3至4人單位，分為南北兩區，共有10座，每月租金約880至1,630港元，由領先管理有限公司及東華三院聯營。