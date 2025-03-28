去年12月運輸業工資指數按年升3.1%　港鐵今年按機制凍結票價

政府統計處公布去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%，該數據代入港鐵票價調整機制方程式後，得出1.45%，因其漲幅未達1.5%，故港鐵票價今年不能作出調整，須按機制凍結票價。

現時港鐵票價調整方程式主要參考兩組政府數據，包括對上一年12月綜合消費物價指數按年變化，以及對上一年12月運輸業名義工資指數按年變化。該兩組數字各自除半後相加，再減去與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則須延遲至下一年才可加或減價。同時，若票價可以上調，增幅亦不能高於對上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化。

在所需數據中，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%，去年12月綜合消費物價指數按年升1.4%，生產力因素為0.8%。按港鐵票價調整機制方程式，計算結果為1.45%，因其漲幅未達1.5%，故港鐵票價今年不能作出調整，須按機制凍結票價。

翻查資料，港鐵現時仍有1.96%延後加幅仍未處理，相信若港鐵不主動取消延後加幅，今年凍價後，相關延後加幅會再次滾大。