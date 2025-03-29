台女困緬倒塌酒店待救援　丈夫受輕傷

緬甸周五（28日）發生強烈地震後，台灣外事部門周六（29日）發布消息，一名台灣女子被困在緬甸首都內比都一間倒塌的酒店內，但仍可同外界通訊，救援人員正試圖將她救出。台方目前已與受困台灣女子取得聯繫，她的丈夫受輕傷脫困。

台灣外事部門周五已更新緬甸旅遊警示至橙色，提醒民眾內比都和瓦城的基礎建設受到重創，建議台灣民眾非必要避免前往，泰國為黃色警示。台灣駐緬甸代表處周六回應稱，已聯繫因瓦城建築物倒塌而失聯的台灣女子，另有一對夫妻在內比都的酒店倒塌，男方事後已脫困，但女方則與酒店員工受困於倒塌建築中。代表處將持續與相關台灣人保持聯絡，以確保他們能順利脫困，也全面清查是否仍有台灣民眾受災待援。

由於緬甸政府已表示有意願接受外界協助，台灣駐泰國代表處及駐緬甸代表處均向兩國政府表達願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。惟台灣外事部門周六表示，但泰、緬兩國政府基於當地現況等因素，仍有不少困難待克服，故暫未回覆派遣搜救隊需求，將持續表達台灣援助意願。