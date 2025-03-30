活力環島長廊已駁通8成　料2031年底前大致完成

政府早前宣布在香港島建造全長約60公里的「活力環島長廊」，目標是在2027年底前駁通九成長廊。發展局局長甯漢豪今日(30日)在網誌撰文，表示長廊至今已駁通8成，土木工程拓展署會繼續落實駁通餘下的路段，包括連接香港仔海濱至深灣碼頭徑、杏花邨至筲箕灣，以及南朗山至苗鍾徑的步行徑，有序推展不同路段的工程，以期在2031年底前大致完成。

土木工程拓展署於2023年5月就環島長廊的整體規劃、走線和不同路段的優化方案展開可行性研究。躍動港島南辦事處高級工程師鄧禮賢表示，土拓署於2023年底分階段展開工程，例如在域多利道近摩星嶺一段行人路進行樹木美化工程，並駁通了連接大潭篤水塘水壩底至港島徑第七段的行山徑等；最近又進一步駁通和開放的路段包括北角東岸板道(西段)、沙灣步行徑和加多近街海濱長廊。

今年起，土拓署會陸續駁通東岸板道(東段)、南灣泳灘至舂磡角配水庫和鶴咀道至石澳泳灘的行山徑等，以及優化現有海濱長廊和步行徑，落實「香港無處不旅遊」理念。

環島長廊共分為5段主題路徑，提供不同消閒玩樂好去處，包括維港徑、夕霞徑、漁怡徑、晴沙徑及綠悠徑，市民分別可體驗多元化海濱空間，也可欣賞壯麗日落，發掘香港漁業文化和歷史，或是享受清新海風和美妙海浪聲，漫步美麗沙灘等。