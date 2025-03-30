郊野公園過去5年共117宗山火　AI監察器最快明年4月完成

香港郊野公園由2020年至去年的5年間共發生117宗山火，影響面積合共達1,645公頃。漁農自然護理署表示，將在11座郊野公園的山火瞭望台，安裝結合了紅外線熱成像、人工智能(AI)及實時影像分析的「智能山火監察器」，可快速鎖定山火位置並向山火控制中心發出警報，縮短應變時間以盡快滅火，有效降低山火對自然環境的威脅。首階段的4台監察器已完成安裝並投入運作，而整個安裝項目將在明年4月完成。

署方今日(30日)在社交平台指，智能山火監察器採用紅外線熱成像、視頻分析同埋人工智能技術，透過探測山火所產生的熱同光，實時監察山火。監察器的監察範圍半徑約5-8公里。當監察器發現山火後，會即時向山火控制中心發出警報，並會透過電腦傳送實時影像及山火位置，山火控制中心就可以迅速反應同和部署，更有效率地執行滅火行動，減低山火對環境的破壞。

署方提醒不少山火均由人為疏忽引致，呼籲市民謹慎處理火種，預防山火發生；特別是本周五清明節，前往郊外掃墓的市民，應在化寶桶內燃燒香燭冥鏹，切勿燃燒野草。