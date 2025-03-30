啟德美食海灣未受惠七欖人流　文體旅局料因球迷集中看比賽

在啟德體育園主場館舉行的香港國際七人欖球賽每日吸引數萬球迷入場，但在場外的「啟德美食海灣嘉年華」卻異常冷清。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(30日)表示，相信七欖球迷日前活動集中在主場館內看比賽，未必知道場外有其他攤檔，再加上間中下雨，減低球迷到美食海灣的意欲。

羅提到，昨日(29日)曾經到美食海灣逛逛，留到意食物種類豐富，又有熱食供應，相信在天寒地冷的時間有吸引力。至於昨日場內小食攤檔大排長龍，她指自己亦需排隊一段時間才買到漢堡包，而今日球迷知道場內多個樓層都有小食店，分流下排隊情況已有改善，又指球迷都需時認識新場地，店舖在食品種類亦可參是以經驗改善。

被問到昨日進入南看台要等3小時，羅淑佩過往大球場南看台受歡迎是因為可以飲酒，但現時啟德整個場館都可買酒進場飲用，因此觀眾未能到南看台亦不緊要。

另一方面，最近兩天散場的士站出亦大排長龍，部分的士已被預約，令部分乘客都等較長時間。羅淑佩表示，七欖過往在香港大球場舉行時，在場館附近的的士數量亦有限，以控制交通情況，相信運輸署協調、的士司機留意到需求下，會有更多的士到場館接載乘客。她又說乘搭港鐵來往啟德體育園十分方便，亦有特別巴士路線穿梭各區，建議觀眾乘搭公共交通工具。