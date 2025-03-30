湛江灣1號養殖平台成功下水　擬全海域漂浮養魚

由廣東湛江市湛江灣實驗室自主研發的「湛江灣1號」養殖平台上周五（28日）舉行下水儀式，標誌實驗室在深遠海養殖裝備研發領域取得重大突破，集中體現內地在海洋漁業資源開發、生態環境保護、高端裝備製造等領域自主創新能力，實現多項核心技術跨越。

湛江灣1號是一款具備海上半潛養殖、自主航行避台、綠色能源供給、人員居住舒適和系統控制智能等特點的全海域漂浮式動力定位養殖平台，總長154米，總闊44米，養殖水體達8萬立方米，分為12個獨立的養殖區域，能同時養殖多種魚類。平台引進航行動力系統與動力控制系統技術，既能在全海域展開漂浮養殖，又能​​在適宜水深長期繫泊養殖充分利用海洋空間資源。平台亦可利用風能和光伏能等清潔能源作為日常能量來源，實現綠色養殖。

湛江灣實驗室將充分發揮湛江豐富的海洋場景資源優勢，持續加強與海洋領域相關企業科研合作，加速推動更多新技術、新產品、新服務和新方案在海洋領域的應用，釋放「藍色引擎」新動能，協助湛江海洋牧場建設。湛江灣1號養殖平台經過後續各項節點工作後，將抵達湛江海洋牧場作業。